Delitto di Garlasco Sempio non parlerà ai pm | spunta un forum per seduttori con 3mila suoi messaggi

In un procedimento legale riguardante un omicidio avvenuto a Garlasco, un imputato ha deciso di presentarsi davanti ai pubblici ministeri ma ha comunicato che non risponderà alle domande. Ha inoltre richiesto di posticipare l’interrogatorio fino a aver letto e analizzato gli atti e aver depositato i risultati di una consulenza sulla sua personalità. Nel frattempo, sono stati trovati circa tremila messaggi pubblicati su un forum dedicato ai seduttori, attribuiti all’indagato.

Si presenterà ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l’interrogatorio quando avrà letto e "studiato" gli atti e avrà depositato l’esito di una consulenza sulla sua personalità. Andrea Sempio, domani in procura a Pavia dall’aggiunto Stefano Civardi e dalle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano come il solo e unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio. Una scelta diversa da quella delle cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa, che sono state sentite oggi dagli inquirenti come testimoni. «Audizioni - dicono i legali - con spirito collaborativo». A comunicare la posizione di Sempio è stato stamane uno dei suoi legali, Liborio Cataliotti, dopo che lunedì sera, in una riunione con la collega Angela Taccia, è stata concordata una strategia ben precisa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Delitto di Garlasco, Sempio non parlerà ai pm: spunta un forum per seduttori con 3mila suoi messaggi Notizie correlate Delitto di Garlasco, Sempio “ossessionato” da una ragazza: ecco i suoi post su un forum di “seduttori”Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul... Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio in un forum online per seduttori. Mercoledì davanti ai pmPAVIA – Andrea Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testi; Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto. Il delitto di Garlasco, l’interrogatorio di Andrea Sempio in diretta: ascoltato anche Marco Poggi, ultime notizieOggi 6 maggio Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e i suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti si presenteranno in Procura ... fanpage.it Delitto di Garlasco: come funziona la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea SempioAndrea Sempio e la consulenza personologica: di cosa si tratta e come può incidente sul caso del delitto di Garlasco. newsmondo.it Delitto di Garlasco, #Andrea #Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, davanti ai pm di Pavia sceglierà il silenzio - facebook.com facebook Il delitto di #Garlasco. Sono state sentite dai carabinieri come testimoni le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Le due donne sono rimaste per ore in caserma. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com