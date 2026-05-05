Nelle prossime 48 ore, nella procura di Pavia, si svolgeranno nuovi interrogatori relativi al delitto di Garlasco. Oltre a un sospettato già coinvolto, saranno ascoltate come testimoni le sorelle Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi. La procura, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, sta completando le ultime fasi dell'inchiesta, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle dichiarazioni previste.

Battute finali per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio anche le sorelle Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi saranno interrogati nelle prossime 48 ore nell’indagine della Procura di Pavia diretta da Fabio Napoleone. Delitto di Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi verranno interrogati. Come anticipato dai social del Tg1, i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a presentarsi per rendere informazioni come testimoni alle cugine di Chiara Poggi, convocate alla caserma ‘Montebello’ di via Vincenzo Monti a Milano per martedì mattina alle ore 10, mai sentite nel corso dell’inchiesta anche se entrate lateralmente nell’incidente probatorio genetico forense per il confronto per esclusione con i campioni di dna sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi e le gemelle Cappa convocati come testimoni

Caso POGGI: Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

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Accelera all’ultimo miglio l’indagine sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha convocato martedì 5 maggio per essere sentite le sorelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato, come anticipato dal T x.com