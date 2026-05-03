Durante il Concertone del Primo Maggio, l’artista ha modificato il testo di Bella Ciao, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. La scelta ha suscitato commenti critici da parte di alcuni artisti e utenti sui social media. Successivamente, l’interprete ha pubblicato una spiegazione sulla propria pagina Instagram, rispondendo alle polemiche e chiarendo le motivazioni dietro la decisione di cambiare alcune parole della canzone.

Delia ha sostituito “partigiano” con “essere umano” durante il Concertone del Primo Maggio. Dopo le critiche di Alessandro Gassmann e del web, è tornata a spiegare la sua scelta su Instagram. Ecco cosa ha detto. Un Primo Maggio destinato a far discutere. Ci sono esibizioni che passano inosservate e ci sono esibizioni che diventano immediatamente caso nazionale. Quella di Delia al Concertone del Primo Maggio rientra senza dubbio nella seconda categoria. La cantante, salita sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, ha scelto di chiudere la sua performance con Bella Ciao, uno dei simboli più potenti e riconoscibili della cultura italiana. Fin qui, nulla di straordinario.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Delia cambia il testo di Bella Ciao al Primo Maggio: la polemica sulla parola “partigiano” e la sua risposta alle critiche

Notizie correlate

Bella Ciao cambia testo al Concertone: “partigiano” sostituito, polemica su DeliaIl Concertone del Primo Maggio 2026 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma ha regalato un momento destinato a far discutere.

Concerto Primo Maggio Roma, Delia cambia il testo di “Bella Ciao”, Piero Pelù cita Mussolini e la Flotilla: tutti i messaggi degli artistiSul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma sono tanti gli artisti che nel coso delle loro esibizioni hanno portato dei messaggi importanti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: Così è più attuale - Video; Delia canta ‘Bella ciao’ ma cambia la parola partigiano: è polemica; Concerto 1° Maggio, Delia: Messaggio frainteso, siamo esseri umani; Al Concertone Delia cambia il testo di Bella ciao, esseri umani al posto di partigiani: Nessuna censura.

Delia riscrive Bella Ciao in tv e divampa la polemicaDelia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone, esplode il dibattito La cantante Delia, ospite al Concertone del Primo Maggio 2026 in piazza San Gi ... assodigitale.it

Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: Così è più attuale(Adnkronos) - È stata una mia scelta. Così Delia, intercettata dai cronisti nel backstage del concertone, spiega la decisione di modificare il testo di Bella Ciao durante la sua ... ilmattino.it

"Cambio delle parole di 'Bella Ciao' Non è che non ho voluto prendere una posizione, ho voluto allargare questa posizione, perché i partigiani sono esseri umani" - facebook.com facebook

Cambiare ‘partigiano’ in ‘essere umano’ su Bella ciao non è apertura: è presunzione travestita da universalismo. Dentro c’è superficialità, e anche una certa arroganza. Le avevo intraviste già a XFactor. Non mi ero sbagliata #BellaCiao #Delia #Concertone1M x.com