Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, la canzone “Bella Ciao” è stata eseguita con alcune modifiche al testo, tra cui la sostituzione della parola “partigiano”. La scelta ha suscitato reazioni e polemiche, coinvolgendo anche figure pubbliche che hanno commentato l’accaduto. L’evento si è concluso senza ulteriori alterazioni del brano, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla decisione presa.

Il Concertone del Primo Maggio 2026 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma ha regalato un momento destinato a far discutere. La cantante siciliana Delia Buglisi ha interpretato sul palco Bella Ciao, uno dei brani simbolo della Resistenza italiana, ma con una modifica al testo originale che non è passata inosservata e ha scatenato immediate reazioni sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai 3 (@instarai3) Prima di intonare la canzone, l’artista ha voluto spiegare il significato della sua scelta: “Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Bella Ciao cambia testo al Concertone: “partigiano” sostituito, polemica su Delia

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