Il Pentagono ha confermato di non smentire l’esistenza di delfini addestrati, senza però fornire dettagli specifici. Recenti notizie di stampa avevano riportato che l’Iran avrebbe impiegato questi animali nello Stretto di Hormuz, equipaggiati con esplosivi e utilizzati come strumenti di attacco. Il Segretario alla Guerra ha evitato di commentare direttamente sulle accuse, limitandosi a confermare che l’amministrazione sta monitorando la situazione.

Il Segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth ha smentito le recenti indiscrezioni di stampa secondo cui l’Iran avrebbe utilizzato delfini kamikaze, addestrati carichi di esplosivi per bloccare lo Stretto di Hormuz. C’è però da dire che le sue parole, pronunciate nell’incontro con la stampa di martedì 5 maggio, hanno sollevato sorprendenti interrogativi su eventuali capacità simili anche da parte degli Stati Uniti. “Al momento si tratta di una minaccia a bassa intensità. Non posso confermare né smentire l’esistenza di delfini kamikaze, ma posso dire che l’Iran non li possiede”, ha dichiarato Hegseth con una dichiarazione decisamente sibilinna.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delfini kamikaze nello Stretto di Hormuz: il Pentagono non smentisce l’esistenza di animali addestrati

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