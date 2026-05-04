Delfini kamikaze iraniani nello Stretto Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squalo

Il 4 maggio 2026, un articolo del New York Post ha riferito che la Marina iraniana utilizza delfini addestrati con mine nel Mar Arabico. Secondo fonti citate anche dal Wall Street Journal, Teheran avrebbe presentato un team di animali marini, includendo un’orca e uno squalo, per scherzare sulla questione. La notizia ha suscitato reazioni tra i media, mentre le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali.

Roma, 4 maggio 2026 - Sembra che ai tremendi Pasdaran non manchi il senso dello humor, sfoggiato al meglio per l’articolo del New York Post, che chiama in causa anche le fonti del Wall Street Journal, sui delfini con mine sfruttati dalla Marina iraniana per attaccate nello Stretto di Hormuz. "Nello Stretto attacchi kamikaze con delfini”. Qualche giorno fa il giornale della The Big Apple scrisse, basandosi su fonti non precisate, che i Guardiani della Rivoluzione utilizzavano i delfini armati di mine in attacchi kamikaze contro le navi da guerra degli Stati Uniti che stanno imponendo il blocco dello Stretto. NYP: “Delfini addestrati contro le navi da guerra Usa”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Delfini kamikaze iraniani nello Stretto”. Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squalo Notizie correlate NYP: “Delfini kamikaze iraniani nello Stretto”. Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squaloRoma, 4 maggio 2026 - Sembra che ai tremendi Pasdaran non manchi il senso dello humor, sfoggiato al meglio per l’articolo del New York Post, che... Il team della Fisip si presenta: "Lo spirito di squadra aiuta a vincere nello sport e nella vita"Lo sport come strumento di rinascita, capace di trasformare la fragilità in forza e di costruire legami autentici attraverso lo spirito di squadra. Tutti gli aggiornamenti Delfini kamikaze iraniani nello Stretto. Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squaloAncora l’ambasciata iraniana in Zimbabwe si prende gioco delle esagerazioni della stampa Usa, come dei politici americani del resto ... quotidiano.net Shahed il kamikaze: così il drone low cost iraniano sfida i missili milionari UsaLa guerra USA-Iran mostra come droni economici, intelligenza artificiale e pressione ibrida sulle infrastrutture possano logorare anche potenze avanzate. Dai raid con Shahed allo Stretto di Hormuz, il ... agendadigitale.eu