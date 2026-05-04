NYP | Delfini kamikaze iraniani nello Stretto Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squalo
Roma, 4 maggio 2026 - Sembra che ai tremendi Pasdaran non manchi il senso dello humor, sfoggiato al meglio per l’articolo del New York Post, che chiama in causa anche le fonti del Wall Street Journal, sui delfini con mine sfruttati dalla Marina iraniana per attaccate nello Stretto di Hormuz. "Nello Stretto attacchi kamikaze con delfini”. Qualche giorno fa il giornale della The Big Apple scrisse, basandosi su fonti non precisate, che i Guardiani della Rivoluzione utilizzavano i delfini armati di mine in attacchi kamikaze contro le navi da guerra degli Stati Uniti che stanno imponendo il blocco dello Stretto. NYP: “Delfini addestrati contro le navi da guerra Usa”.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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