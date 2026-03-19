Nelle ultime ore, Israele ha effettuato un attacco agli impianti iraniani situati nel giacimento di South Pars, il più grande al mondo per produzione di gas naturale. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, mentre le autorità israeliane confermano l’operazione e fonti iraniane parlano di danni subiti dagli impianti. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.

Nelle scorse ore, Israele ha colpito gli impianti iraniani del South Pars, il più grande giacimento di gas naturale del pianeta. L’Iran ha risposto attaccando le infrastrutture energetiche dei vicini del Golfo, i prezzi del petrolio sono schizzati verso l’alto e il presidente Trump ha minacciato di “far saltare in aria” l’intero campo se Teheran non avesse cessato le ostilità. Il South Pars si trova nel Golfo Persico, al largo delle coste della provincia iraniana del Bushehr. Non è un giacimento qualunque: insieme alla parte qatariota, chiamata North Dome, forma la più grande riserva di gas naturale mai identificata sulla Terra. Le riserve stimate ammontano a circa 1. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - South Pars, il giacimento di gas che può far saltare l’economia mondiale: Israele colpisce, Trump minaccia

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