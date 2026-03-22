Un giovane di 18 anni si avvicina alla premier Giorgia Meloni durante un evento pubblico per chiedere un selfie. La leader risponde sorridendo, mantenendo un atteggiamento disteso, e il ragazzo le confessa con un sorriso un voto contrario al referendum in corso. Meloni replica con un sorriso che sembra un misto di stupore e divertimento, senza commentare ulteriormente la sua opinione.

Avvicina la premier Giorgia Meloni, le chiede un selfie e mentre lei sorride le diche con un sorriso un po’ beffardo: “Io però voto no al referendum, mi dispiace. Il mio primo voto è un no”. La presidente del Consiglio prima chiede: “Come voti no?”, poi per due volte ripete: “ È la democrazia “. Protagonista del video un 18enne il cui video ha cominciato a essere sabato pomeriggio sui social. Il filmato di Filippo Moini ripubblicato su TikTok è diventato subito virale con i commenti più disparati. In breve è comparso su Facebook, Twitter e altre piattaforma. In fondo è la democrazia. L'articolo “Io però voto no al referendum”, 18enne avvicina Giorgia Meloni per un selfie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io però voto no al referendum”, 18enne avvicina Giorgia Meloni per un selfie. La premier: “Come voti no? È la democrazia”

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