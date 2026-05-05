Durante una trasmissione in diretta, il conduttore ha pronunciato un'espressione offensiva rivolta a una persona presente in studio, usando un termine dispregiativo. La frase è stata catturata in un video diffuso sui social, suscitando reazioni di sdegno e polemiche. La vicenda, che coinvolge anche altri episodi di natura giudiziaria, ha acceso un dibattito pubblico su temi di rispetto e comportamento nei media.

Una storia che scuote, divide e interroga. Non è soltanto una vicenda giudiziaria, ma il riflesso di due mondi che si guardano senza capirsi fino in fondo. Da una parte una madre italiana in fuga, dall’altra un sistema legale che rivendica le proprie regole. Nel mezzo, una bambina di tre anni e una domanda che resta sospesa: dove finisce la giustizia e dove inizia l’ingiustizia? Caso Nessy Guerra, la condanna che divide. Il caso Nessy Guerra irrompe nel dibattito pubblico italiano durante la trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. La protagonista è una cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio, un reato che nel Paese nordafricano è ancora previsto dal codice penale.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Del Debbio una furia in diretta: “Questo bas**o che è in giro” (VIDEO)

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