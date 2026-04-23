Viaggio musicale nella Bella Epoque nella miniera di Montecatini Val di Cecina

Domenica 26 aprile, a partire dalle 15.30, si svolgerà un evento musicale nella miniera di Montecatini Val di Cecina. Il programma propone un viaggio tra i brani della Belle Époque e il repertorio italiano tra il 1900 e il 1940. Verranno eseguiti canzoni celebri dell’epoca e pezzi strumentali, offrendo un’ampia panoramica musicale di quei primi decenni del secolo scorso.

Domenica 26 aprile dalle ore 15.30Un viaggio musicale tra Belle Époque e canzoniere italiano (1900-1940)Un repertorio variegato che attraversa i primi decenni del secolo scorso, dai celebri temi della canzone classica italiana fino a inserti strumentali dell’epoca. Rivivremo le atmosfere di brani.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Maltempo a Montecatini Val di Cecina: Nonna e Nipote Dispersi nella Piena del Torrente SterzaIl maltempo ha colpito duramente la Toscana, e Montecatini Val di Cecina è stata una delle località più colpite. Rave party a Montecatini Val di Cecina: festa interrotta, 800 identificatiLa Questura di Pisa specifica oggi, 8 aprile, i termini del proprio intervento attivato nel trascorso weekend di Pasqua a Montecatini Val di Cecina:...