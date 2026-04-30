Ostriche e vini | l’esclusivo viaggio gourmet all’Enoteca Montegrande
Venerdì 8 maggio, l’Enoteca Montegrande a Rovolon ospiterà un evento dedicato agli appassionati di gastronomia e vini. Durante questa giornata, i partecipanti potranno assaggiare ostriche accompagnate da vini selezionati. L’iniziativa si svolgerà presso il locale, dove verranno presentate diverse varietà di ostriche e di vini, offrendo un’esperienza sensoriale dedicata agli amanti delle degustazioni di alta qualità.
? Cosa sapere L'Enoteca Montegrande a Rovolon ospita l'evento Chiacchiere, Calici & Bocconi venerdì 8 maggio.. La degustazione di cinque varietà di ostriche prevede lo show cooking dello Chef Alessandro.. Venerdì 8 maggio alle ore 19, l’Enoteca Montegrande in via Madonnina 29 a Rovolon ospiterà il debutto dell’iniziativa Chiacchiere, Calici & Bocconi, un apericena pensato cerca un’esperienza gastronomica curata e informale. L’evento si preannuncia come una serata di degustazione focalizzata su cinque varietà di ostriche selezionate tra le migliori produzioni italiane. Il percorso prevede tre esemplari serviti al naturale, nello specifico la Tarbouriech proveniente dalla laguna di Scardovari nel Delta del Po, mentre le altre due saranno presentate con preparazioni speciali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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