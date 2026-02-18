Brescia | Degustazione gratuita di vini

Sabato 21 febbraio, il negozio Drink Shop di Brescia offrirà una degustazione gratuita di vini pugliesi, perché vuole far conoscere le specialità della cantina Produttori di Manduria. Durante l'evento, i clienti potranno assaporare diverse etichette e scoprire i sapori autentici della regione. La serata prevede anche la presenza di un esperto che spiegherà le caratteristiche di ogni vino.

Sabato 21 febbraio lo store Drink Shop Brescia ospiterà una degustazione gratuita dedicata ai vini pugliesi della cantina Produttori di Manduria. La cantina “Produttori di Manduria. Maestri in Primitivo” nasce nel 1932 a Manduria in provincia di Taranto come associazione di produttori. La cooperativa coltiva oggi oltre 700 ettari di vigneti, più della metà destinati al Primitivo, e adotta pratiche di lotta integrata, riducendo l’uso di fitofarmaci, tutelando in questo modo l’ambiente e la biodiversità del territorio. In assaggio proporremo quattro etichette rappresentative della cantina: un bianco e tre tipologie di Primitivo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Passeggiata in vigna con degustazione vini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.