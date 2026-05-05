Degrado nei playground sotto il ponte Adriatico a Bari | cartelli divelti escrementi e rifiuti

Nei pressi del ponte Adriatico a Bari si nota un netto stato di abbandono nei playground, con cartelli divelti e numerosi rifiuti abbandonati. Sono presenti vestiti, materassi e rifugi improvvisati per persone senza dimora, mentre l’area è invasa da erbacce e residui di urina ed escrementi. La situazione riflette un livello di degrado che coinvolge anche spazi pubblici e zone di passaggio.

Cartelli divelti, vestiti, materassi e rifugi per i senza tetto, ma anche erbacce e degrado generale tra urina ed escrementi per strada. E' lo scenario sotto il ponte Adriatico, nel quartiere Libertà di Bari, segnalato dal consigliere municipale di centrodestra, Luca Bratta in un video sui social.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Playground Ponte Adriatico e Sant’Anna, completati i lavori di messa in sicurezzaSono stati completati gli interventi di messa in sicurezza nei playground del basket situati sotto il Ponte Adriatico e nel quartiere Sant’Anna a... Viaggio nel degrado del Ponte Dattaro: “Accampamenti abusivi e rifiuti abbandonati“Sos Parma: “A dicembre 2025 la polizia ha rimosso i tetti delle baraccopoli, ma la zona non è stata né ripulita né presidiata” Accampamenti abusivi e...