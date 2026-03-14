Viaggio nel degrado del Ponte Dattaro | Accampamenti abusivi e rifiuti abbandonati

Tra il Ponte Dattaro e largo Lago Balano si trovano accampamenti abusivi e rifiuti abbandonati. La presenza di queste situazioni si trascina da mesi, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini. Finora, il Comune non ha adottato interventi significativi per risolvere il problema. La situazione di degrado rimane invariata, con rifiuti sparsi e tende montate in aree pubbliche.

Sos Parma: “A dicembre 2025 la polizia ha rimosso i tetti delle baraccopoli, ma la zona non è stata né ripulita né presidiata” Accampamenti abusivi e rifiuti abbandonati tra il Ponte Dattaro e largo Lago Balano. “Una situazione che va avanti da tempo, segnalata più volte dai cittadini, senza che il Comune sia intervenuto davvero per risolverla”.“Questa vicenda dimostra chiaramente che l’amministrazione comunale non sta facendo nulla per affrontare il problema – afferma Devid Brozzi di SOS Parma –. A dicembre 2025 la polizia ha rimosso i tetti delle baraccopoli, ma la zona non è stata né ripulita né presidiata.Così il degrado non è stato eliminato: l’accampamento si è semplicemente spostato di qualche metro, diventando meno visibile ma restando lì”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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