L’imperatore declinò l’invito Ma la Scala gli dedicò un tributo

L’imperatore ha rifiutato un invito, ma la Scala ha dedicato un tributo. La mongolfiera ha avuto un ruolo importante nella storia, simbolo di passione e successo. Il conte Paolo Andreani, nato a Milano nel 1763, era appassionato di scienze e iniziò a fare esperimenti nella Villa Sormani di Moncucco, acquistata nel 1779 dal fratello come residenza estiva.

Il volo della mongolfiera, storia di passione e successo. Il conte Paolo Andreani, milanese, classe 1763, appassionato di studi scientifici, iniziò a fare i suoi esperimenti nella Villa Sormani di Moncucco (oggi frazione di Brugherio), comprata nel 1779 dal fratello Gian Mario come residenza estiva. Rimasto colpito dall’impresa dei fratelli Montgolfier, Paolo Andreani si propose di ripetere l’esperimento. Dopo un paio di tentativi falliti, in collaborazione con i fratelli Gerli, abili costruttori ed ingegneri, tentò un primo volo nell’appena acquistata villa di Moncucco il 25 febbraio del 1784, librandosi in aria per circa 25 minuti ed atterrando senza danni, non molto lontano dal punto di partenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’imperatore declinò l’invito. Ma la Scala gli dedicò un tributo Articoli correlati Sebastian Vettel ricorda gli anni in Ferrari: “Volevo solo vincere, ma Leclerc… Lì inizio il declino”Sebastian Vettel ha vinto quattro Mondiali al volante della Red Bull, passando poi alla Ferrari per cercare di riportare il titolo iridato a... Trattato per gli armamenti nucleari: Mosca pronta a una proroga, ma Trump vuole rinegoziarlo anche con Pechino (che declina l’invito)Ad Abu Dhabi, nei colloqui trilaterali appena conclusi con l’Ucraina al tavolo, Russia e Stati Uniti non si sono limitati a discutere del conflitto...