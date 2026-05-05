Decreto sicurezza e non solo | l’Onu bacchetta duro l’Italia

Il Comitato Onu contro la tortura ha inviato il 1° maggio al governo italiano una comunicazione contenente diverse critiche e raccomandazioni riguardanti le politiche sulla sicurezza, i centri di permanenza temporanea, le norme sui decreti sicurezza, nonché questioni legate a polizia e carcere. La missiva si concentra su aspetti relativi ai diritti delle persone detenute e alle condizioni delle strutture di detenzione. La comunicazione si inserisce in un quadro di monitoraggio internazionale delle pratiche italiane.

Polizia, carcere, Cpt, decreti sicurezza. È una lunga lista di criticità e di raccomandazioni, quella che il Comitato Onu contro la tortura (Cat) ha inviato il primo maggio al governo italiano a conclusione della VII revisione periodica dell’Italia (l’ultima volta c’era stata nel 2017) e dopo aver ascoltato, a Ginevra a metà aprile, le risposte alle osservazioni iniziali fornite dalla folta delegazione inviata per l’occasione da Palazzo Chigi. NON SONO BASTATE, evidentemente, le delucidazioni ulteriori prodotte dai funzionari ministeriali visto che gran parte dei pesanti rilievi già sollevati viene riportata nei 47 paragrafi del documento finale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Decreto sicurezza e non solo: l’Onu bacchetta duro l’Italia Notizie correlate Armi alle fazioni libiche, l’Onu bacchetta l’ItaliaLibia Una quarantina di voli militari e l’addestramento delle reclute secondo un panel di esperti sarebbero violazioni dell’embargo Libia Una... Leggi anche: L’Italia all’Onu vota «arcobaleno»: il genere non è solo uomini e donne Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza, il piano inclinato della moral suasion; Il decreto Sicurezza dall’A alla Z: tutte le misure previste dalla nuova legge; Dl sicurezza, la correzione che soddisfa Mattarella dopo l’avviso di incostituzionalità; Decreto sicurezza: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge. Analisi completa delle principali novità normative. Decreto Sicurezza, il CNDDU agli studenti: Non limitatevi a subire le norme, imparate a interrogarleIl CNDDU analizza i punti critici del pacchetto (fermo preventivo, DASPO urbano, minori) e invita la scuola a trasformare l’educazione civica in un laboratorio di pensiero critico ... orizzontescuola.it Decreto Sicurezza 2026 approvato, cosa cambia tra armi, manifestazioni, proroghe e immigrazioneDecreto Sicurezza 2026 approvato definitivamente il 24 aprile 2026: cosa cambia su armi, manifestazioni, DASPO urbano, polizia, immigrazione, CPR e sicurezza pubblica. infodifesa.it Emerge un ennesimo obbrobrio del decreto Sicurezza. Una norma del decreto sanziona coloro i quali (senza essere organizzatori) prendono la parola nell'ambito di una manifestazione non comunicata alle autorità competenti, modificando una disposizione g x.com Carabinieri, Massimo Mennitti nominato Vicecomandante Generale: perché il ruolo continua a dividere dopo la riforma del decreto Sicurezza 2026 Nomina ai vertici dell’Arma, ma il vero nodo resta il ruolo. Il Governo lo proroga a due anni, ma forse avrebbe d - facebook.com facebook