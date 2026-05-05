decidiamo assieme il nostro futuro corsi di arte e di cucina per orientarsi

Il 30 marzo 2026 tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Dante Arfelli hanno partecipato a una giornata interamente dedicata all’orientamento: per l’evento ‘Lab-Orientiamoci’. Le lezioni in classe hanno lasciato spazio ai laboratori. Anche noi alunni della 2H abbiamo avuto la possibilità di frequentare specifici laboratori sulla base dei nostri interessi o per curiosità verso materie di indirizzo degli istituti professionali, tecnici e liceali. La giornata è stata possibile grazie ad alcuni docenti esperti e alla collaborazione con rappresentanti del mondo del lavoro e delle scuole superiori. Ogni alunno è stato indirizzato a due laboratori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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