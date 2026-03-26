Torna nel borgo dell'Alta Valdera ‘Pensavo Peccioli’, il festival di incontri e presentazioni a cura di Luca Sofri e organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post. Per tre giorni, da venerdì 27 a domenica 29 marzo, crittori, giornalisti e altri ospiti si incontrano per parlare di libri, informazione e delle cose che succedono nel mondo. Pensavo Peccioli è nato nel 2019 con l’idea di creare un’occasione per fermarsi a capire meglio quello che succede attorno a noi: come cambiano la politica, la cultura, l’informazione e il modo in cui le raccontiamo. Anche quest’anno il festival prova a farlo con conversazioni tra alcune delle voci più interessanti del giornalismo e della cultura italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Pensavo Peccioli', torna la tre giorni di incontri per orientarsi nel nostro presente in collaborazione con il Post

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Una raccolta di contenuti su Pensavo Peccioli

Temi più discussi: Mostra Produzione propria. L’illustrazione diventa altro al Palazzo Senza Tempo; Una monografia per Remo Salvadori; Remo Salvadori. Presentazione della monografia.

Arriva la primavera, e Pensavo PeccioliNel weekend tra il 27 e il 29 marzo si svolgerà a Peccioli, in Toscana, la nuova edizione del festival Pensavo Peccioli. La creazione del festival fu affidata nel 2019 dalla Fondazione Peccioliper a ... ilpost.it

Pensavo Peccioli Si riapre la finestra sul mondoVenerdì 27 marzo torna il festival ricco di incontri e presentazioni con tanti ospiti del panorama nazionale e non solo . msn.com

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