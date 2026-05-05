Il Parlamento rumeno ha approvato una mozione di sfiducia che ha portato alla caduta del primo ministro, di 57 anni. La crisi politica si inserisce in un quadro segnato da problemi economici legati al debito pubblico, ai costi dell’energia e all’aumento delle tasse. La decisione ha provocato un immediato cambio di governo, mentre il paese si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa instabilità.

La mozione di sfiducia con cui il Parlamento rumeno ha fatto cadere il primo ministro 57enne Ilie Bolojan, di fatto avvia una nuova stagione di tensioni e instabilità nei paesi dell’Europa orientale, con precisi riverberi in seno all’Ue e alla Nato, anche per via della estrema vicinanza all’Ucraina, a meno di un anno dal varo dell’esecutivo di coalizione filo-europeo. Non sfuggirà che si tratta di un paese delicato, considerato il crescente peso specifico geopolitico della Romania, il paese più popoloso dell’Europa sudorientale e in quella stessa area il membro più importante dell’Ue e dell’alleanza atlantica. Inoltre ha un ruolo di “prossimità” strategica nella guerra dal momento che ha il confine nazionale più lungo d’Europa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Debito, energia, tasse. La tempesta perfetta si abbatte sul governo rumeno

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