Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova a fronteggiare diverse sfide, tra tensioni internazionali e una crisi economica persistente. I rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti si sono raffreddati, mentre le difficoltà economiche influiscono sulla stabilità interna. In questo scenario, le decisioni politiche e le risposte alle crisi rappresentano i temi principali che caratterizzano il momento attuale del governo.

Il governo di Giorgia Meloni naviga in acque sempre più agitate, tra forti tensioni internazionali, un rapporto sempre più freddo con Donald Trump e la crisi economica che continua a mordere. A rendere il quadro ancora più complesso, il caos scoppiato in Forza Italia che l’attivismo crescente di Marina Berlusconi non è riuscito del tutto a placare. Elementi che suggeriscono scenari di profondo cambiamento nel centrodestra a poco più di un anno dalla fine naturale della legislatura. Tanto che sono tornate a circolare ipotesi di elezioni anticipate o addirittura di governo tecnico. Giorgia Meloni e Donald Trump sul maxischermo (Imagoeconomica). Il centrodestra in affanno, dal decreto Sicurezza al rapporto deficit-pil.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sul governo Meloni sta arrivando la tempesta perfetta?

Two veterans return home and are determined to start building their own economy.

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La Stampa. . Lo scorso 27 marzo Giorgia Meloni ha trovato sull’indirizzo di posta elettronica della presidenza del Consiglio la seguente mail, inviata via Pec: «Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”». Firmata Pietro - facebook.com facebook

Presidente Meloni, non saranno le offese di qualche marionetta a scalfirti. Al tuo fianco, l’Italia. x.com