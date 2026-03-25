Studente di 13 anni accoltella un' insegnante mentre è in diretta su Telegram

Un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello un'insegnante durante una trasmissione in diretta su Telegram. La docente, di 57 anni, è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. L'episodio si è verificato all’interno di un istituto scolastico, con la polizia che ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

AGI - Chiara Mocchi, docente di francese di 57 anni, è ricoverata in gravi condizioni presso l' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata aggredita e colpita con un grosso coltello al collo e all'addome, intorno alle 7:45, davanti all'I stituto comprensivo 'Leonardo da Vinci' di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo le prime ricostruzioni, l' autore del ferimento è uno studente di 13 anni della scuola. Il ragazzino indossava una maglietta con la scritta ' Vendetta ' e pantaloni militari quando è stato bloccato dai carabinieri. L' aggressione si è consumata nell' orario di ingresso, nei corridoi dell'istituto, sotto gli occhi di studenti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Agi.it

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