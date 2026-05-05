De Micco | i clan del Vesuviano pagano 50.000 euro per evitare scontri

Le autorità hanno scoperto che alcuni clan del Vesuviano pagano circa 50.000 euro per evitare scontri armati tra gruppi rivali. Si è inoltre approfondito il modo in cui i capi detenuti continuano a mantenere il controllo, utilizzando videochiamate per impartire ordini e influenzare gli affari criminali. Questi episodi si sono verificati in un contesto in cui il pagamento di denaro sembra essere una strategia per mantenere la quiete tra le fazioni.

? Cosa scoprirai Come fanno i boss detenuti a comandare tramite videochiamata?. Perché i clan del Vesuviano accettano di pagare questo tributo?. Chi sono i fedelissimi pronti a scatenare la guerra armata?. Come si sta spostando il confine del potere criminale?.? In Breve I clan di Sant’Anastasia pagano 50.000 euro per evitare scontri armati.. I vertici dei Bodo coordinano le estorsioni tramite videochiamate dal carcere.. L'esercito di Ponticelli impone il tributo durante il periodo delle festività.. La sottomissione dei boss vesuviani nasce dalla disparità di forza militare.. I De Micco di Ponticelli impongono un tributo di cinquantamila euro ai clan del Vesuviano per evitare scontri armati, confermando una supremazia che non si ferma ai confini del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Micco: i clan del Vesuviano pagano 50.000 euro per evitare scontri Notizie correlate Omicidio Fabio Ascione, due fermi: tra gli indagati anche il nipote di un esponente del clan De MiccoIl provvedimento della DDA di Napoli riguarda un 23enne e un minorenne: contestati omicidio volontario e porto illegale di arma aggravati dal metodo... Leggi anche: Omicidio Fabio Ascione a Napoli, fermati due giovani vicini al clan De Micco: il colpo dopo lo scontro a Volla Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Clan Amato-Pagano all’angolo, in aula gli specialisti delle aste; I piani dei De Micco di Ponticelli per liberarsi dei ragazzi di Volla: ruoli, scenario e strategie; Clan di Scampia e Miano, giudizio immediato per 27 signori del narcotraffico; Ponticelli, scacco al pusher del Parco di Topolino: un uomo e una donna arrestati dai carabinieri. Camorra a Napoli, scacco al clan De Micco-De Martino scattano sessanta arresti a PonticelliSessanta arresti, colpiti i clan De Micco e De Martino di Ponticelli, viene confermato il business della compravendita delle case popolari. In sintesi, per avere un alloggio all’interno del rione Fiat ... ilmattino.it Napoli, arrestato latitante del clan De Micco-De MartinoSecondo arresto eccellente dei carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli nel giro di 24 ore: dopo avere preso a Lima, in Perù, il narcotrafficante Massimiliano Amato, i militari, coordinati ... napoli.repubblica.it In bocca al lupo Andrea Guizzardi Mondo del Ballo Rita Micco - facebook.com facebook