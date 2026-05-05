de bruyne e napoli attenzione alla pista mls

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a essere al centro di voci di mercato. Attualmente gioca con il Napoli, ma si parla anche di un possibile trasferimento in MLS. La situazione rimane incerta, con nessuna conferma ufficiale da parte delle parti coinvolte. Gli addetti ai lavori seguono attentamente gli sviluppi, che potrebbero portare a novità nelle prossime settimane.

Il futuro di Kevin De Bruyne resta aperto. Oggi il belga è legato al Napoli. E a Napoli sta bene. Però, in vista della prossima estate, nessuno si sente di escludere scenari diversi. Molto dipenderà da come si chiuderà la stagione. E anche da ciò che potrà accadere dopo il Mondiale. Sul tavolo, infatti, può tornare con forza la pista americana. Già la scorsa estate alcuni club della MLS avevano provato a convincerlo. In quel momento, però, la scelta del centrocampista fu chiara: accettare il progetto del Napoli. Stavolta, invece, il quadro potrebbe essere meno definito. A scriverlo è Il Mattino. Secondo questa ricostruzione, ci sarebbero due società pronte a farsi avanti in modo molto pesante pur di portarlo negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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