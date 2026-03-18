La MLS League mostra interesse per Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli. Le squadre americane stanno valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore belga, attualmente in forza ai partenopei. La notizia arriva da fonti vicine al settore, senza ulteriori dettagli sui club coinvolti o sulle trattative in corso. Il futuro di De Bruyne potrebbe dunque essere lontano dall’Italia.

Per Kevin De Bruyne, centrocampista azzurro, c’è il forte interesse da parte dei club della MLS league per portarlo la prossima stagione in America. “Attenzione alla Mls: è tornata alla carica per Kevin De Bruyne. Da Chicago, le richieste potrebbero riproporsi come era stato un anno fa, quando lasciava il Manchester City e doveva scegliere la nuova destinazione. Che poi fu azzurra. Il belga, però, non ha intenzione di lasciare Napoli e il Napoli non ha intenzione di lasciar andare il belga dopo questa stagione disgraziata. Ma le volontà americane ci sono e potrebbero essere rimandate di un anno”. Ag. Vergara: “Peccato per l’infortunio, Gattuso era pronto per convocarlo in Nazionale” Radio Kiss Kiss Napoli: “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon: la proposta di rinnovo!” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sirene dalla MLS League per Kevin De Bruyne

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