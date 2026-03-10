Lotta contro le occupazioni abusive di appartamenti pubblici | altri due sgomberi e relativi recuperi a Torino

Oggi a Torino sono stati eseguiti due sgomberi di appartamenti pubblici occupati illegalmente. Le operazioni, condotte dall’Atc Piemonte Centrale, sono state possibili anche grazie alle segnalazioni dei residenti che avevano evidenziato le situazioni di occupazione abusiva. I due immobili sono stati recuperati e liberati, portando a un totale di appartamenti pubblici recuperati nel corso di questa attività di contrasto.

Altri due appartamenti, che erano occupati abusivamente, sono stati recuperati oggi, martedì 10 marzo 2026, dall’Atc Piemonte Centrale, anche grazie alle segnalazioni dei residenti. Nel primo caso si tratta di un alloggio al piano rialzato del complesso di corso Farini, da cui i vicini hanno sentito provenire rumori sospetti. I tecnici dell’agenzia, con il supporto della polizia locale, si sono quindi recati sul posto: all’interno dell’appartamento in quel momento non era presente nessuno, ma è stato constatato un tentativo di occupazione. L’alloggio è stato quindi recuperato e messo in sicurezza. Nel secondo caso, è tornato nella disponibilità di Atc un appartamento occupato abusivamente sin dal 2019 in corso Grosseto 377, nel complesso noto come Le Torri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

