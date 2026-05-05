Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di aumentare i dazi sulle auto europee importate nel paese, portandoli dal 15% al 25% a partire dal 15 giugno. Questa decisione potrebbe avere conseguenze significative per il settore automobilistico europeo, già sotto pressione, spingendo le case automobilistiche a cercare nuovi mercati, in particolare in America del Sud. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore.

La minaccia del Presidente Trump di innalzare i dazi sulle auto europee importate negli USA dal 15% al 25% rischia di scatenare un terremoto finanziario nel settore automotive europeo. Secondo un’analisi di Bernstein, si rischiano perdite di profitti per 3,5 miliardi di euro nel 2026 e ben 5,7 miliardi di euro nel 2027. Il centro di ricerca CAR stima un ammanco annuale di 2,5 miliardi di euro per la sola produzione Made in Germany. Perciò l’associazione dei produttori automobilistici tedeschi VDA ha lanciato un appello per la de-escalation con la Casa Bianca: a rischio c’è un interscambio miliardario, considerando che solo nel 2024 la Germania ha esportato verso gli Stati Uniti autovetture e componenti per un valore di 34,9 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, Cina all’attacco. Stretta nella morsa, l’auto UE cerca la sponda del Sud America

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