Dazi la bocciatura della Corte Suprema aiuta soprattutto Brasile Cina e Sud-est asiatico Per l’Ue cambia poco

La Corte Suprema ha respinto i dazi, favorendo principalmente Brasile e Cina. La decisione deriva da una disputa commerciale che ha coinvolto diverse nazioni, creando vantaggi concreti per alcuni paesi. Brasile e Cina vedono ora ridursi le barriere commerciali, facilitando le esportazioni di prodotti di largo consumo. La decisione ha un impatto limitato sui Paesi membri dell’Unione Europea, che continuano a mantenere le proprie politiche commerciali. La questione rimane aperta con nuovi sviluppi possibili.

Gli Stati che beneficeranno di più della bocciatura dei dazi arrivata dalla Corte Suprema sono Brasile e Cina. A dirlo è un’analisi condotta dall’organismo indipendente di monitoraggio del commercio Global Trade Alert, che spiega come il Brasile veda un calo delle aliquote tariffarie medie di 13,6 punti percentuali, mentre per la Cina la riduzione è di 7,1 punti percentuali. A riportarlo è il Financial Times. Secondo la Confederazione nazionale dell’Industria (Cni) brasiliana spiega che la cancellazione delle tariffe del 50% imposte dagli Stati Uniti sui prodotti brasiliani si traduce in un risparmio di 21,6 miliardi di dollari sulle esportazioni del paese verdeoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I dazi di Trump al 10% dopo la Corte Suprema: ecco cosa cambia per UE, Cina e CanadaLa decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore alcuni dazi statunitensi provoca tensioni tra USA, UE, Cina e Canada.

Le Borse Usa e Ue sorridono dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte SupremaI mercati azionari di Usa e Ue salgono dopo che la Corte Suprema ha bloccato i dazi imposti da Donald Trump.

La bocciatura della Corte sui dazi riequilibra i poteri sfaldati da TrumpLa sentenza sui dazi segna la prima vera battuta d’arresto del secondo mandato e riaccende i check and balances: giudici, legislatori e sondaggi mettono pressione alla Casa Bianca ... ilfoglio.it

Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump | Il tycoon: È una vergogna, ho un piano di riservaLa Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. L'organo giurisdizionale ha stabilito che il presidente ha violato la legge federale quando ha ... tgcom24.mediaset.it

Nonostante la recente sentenza della #Corte Suprema, venerdì, il presidente statunitense Donald #Trump aveva annunciato nuovi #dazi al 10% - poi lievitati al 15% il giorno dopo - che hanno riportato un certo grado di incertezza nei rapporti tra #Bruxell x.com

Si prospettano controversi legali e rimborsi imponenti mentre la popolarità del presidente è in calo. Come dobbiamo interpretare la sentenza della Corte Suprema americana sui dazi voluti da Trump e cosa sta succedendo - facebook.com facebook