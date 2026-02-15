Zelensky cerca di nuovo la sponda Ue | Gli Usa vogliono che cediamo solo noi
Vladimir Zelensky ha nuovamente cercato il sostegno dell’Unione Europea, accusando gli Stati Uniti di spingere l’Ucraina a fare concessioni da sola. Durante un incontro a Bruxelles, il presidente ucraino ha sottolineato come gli alleati americani preferiscano che Kiev faccia passi avanti senza coinvolgere pienamente gli altri paesi europei. Zelensky appare stanco e visibilmente segnato dagli sforzi, indossa un completo scuro senza cravatta e ha lasciato da tempo l’uniforme verde simbolo della lotta. La sua voce si fa più decisa mentre denuncia pressioni che, a suo dire, vogliono isolare l’U
È stanco, invecchiato e indossa un completo scuro senza cravatta, non ha più l'uniforme verde del capo-popolo, ma nei momenti clou Vlodymyr Zelensky trova sempre il modo di stupire la platea e far parlare di sé sui giornali. Se a Davos aveva sferzato l'Europa evidenziandone problemi e divisioni interne, biasimandola quasi per la sua scarsa capacità di pesare politicamente, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ieri è tornato filo-europeista a spada tratta.
Zelensky a Roma, Meloni cerca la sponda con gli Usa: “Per la pace serve una sintonia di vedute con l’Ue”
Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di una visione condivisa tra alleati.
Zelensky scopre la carte Usa: «Trump mi chiede di cedere, vogliono il nostro ritiro dal Donbass». Putin: «Noi avanziamo»
In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass.
Zelensky a Londra chiede a Volenterosi e Usa più sanzioni e missili
