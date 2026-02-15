Zelensky cerca di nuovo la sponda Ue | Gli Usa vogliono che cediamo solo noi

Vladimir Zelensky ha nuovamente cercato il sostegno dell’Unione Europea, accusando gli Stati Uniti di spingere l’Ucraina a fare concessioni da sola. Durante un incontro a Bruxelles, il presidente ucraino ha sottolineato come gli alleati americani preferiscano che Kiev faccia passi avanti senza coinvolgere pienamente gli altri paesi europei. Zelensky appare stanco e visibilmente segnato dagli sforzi, indossa un completo scuro senza cravatta e ha lasciato da tempo l’uniforme verde simbolo della lotta. La sua voce si fa più decisa mentre denuncia pressioni che, a suo dire, vogliono isolare l’U

Guerra ucraina Il discorso a Monaco del presidente ucraino, più stanco ma capace ancora di stupire. A Ginevra, la prossima settimana, altro vertice trilaterale con Washington e Mosca

Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di una visione condivisa tra alleati.

In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass.

Zelensky a Londra chiede a Volenterosi e Usa più sanzioni e missili

