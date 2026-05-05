Davide Cortini e il ricordo di Alex Zanardi | Se sorrido è grazie a lui mi ha fatto vedere la luce

A pochi giorni dalla cerimonia funebre, la città di Padova si appresta ad accogliere un grande numero di persone per rendere omaggio ad Alex Zanardi. La memoria dell’ex campione di paraplegismo e pilota di auto si intreccia con le testimonianze di chi lo ha conosciuto, tra cui Davide Cortini, che ricorda come Zanardi gli abbia aperto gli occhi e gli abbia regalato un sorriso. La città si prepara a un momento di riconoscenza e commozione collettiva.

Imola, 5 maggio 2026 – Padova si prepara a un bagno di folla per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Il bolognese, ex pilota e campione paralimpico di handybike, che si è spento il primo maggio nella struttura dell’Opera Immacolata Concezione di Padova dove era ricoverato, sarà salutato da migliaia di persone, che la basilica di Santa Giustina non potrà contenere. Come incontenibile è l’affetto, di chi ha voluto bene al campione e anche di chi non ne conosceva a fondo la storia: per questo, per permettere a tutti di partecipare al saluto, nella piazza padovana di Prato della Valle, che sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 13, sarà allestito un maxischermo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Davide Cortini e il ricordo di Alex Zanardi: “Se sorrido è grazie a lui, mi ha fatto vedere la luce” Notizie correlate “Ha fatto sentire importante anche me. Mi ha dato soddisfazioni enormi”: a casa di Anna, la mamma di Alex ZanardiCastel Maggiore (Bologna), 3 maggio 2026 – “Che figlio che abbiamo fatto, noi due”. “Ha fatto sentire importante anche me. Mi ha dato soddisfazioni enormi”: a casa della mamma del campione Alex ZanardiCastel Maggiore (Bologna), 3 maggio 2026 – “Che figlio che abbiamo fatto, noi due”.