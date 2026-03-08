David della Juventus non segna da oltre un mese e viene spesso contrastato nel gioco fisico, come accaduto contro il Pisa che lo ha annullato nel duello diretto. Spalletti, allenatore della squadra, si è trovato a dover reinventare l’attacco, inserendo Boga al posto di un giocatore in difficoltà. La situazione mette in evidenza le difficoltà offensive della formazione in questo periodo.

Le due facce della Juve: David e Boga. Il primo sempre più in crisi, il secondo in crescita e brillante al punto di cambiare il match: Spalletti non ci ha pensato due volte a lasciare il canadese nello spogliatoio all’intervallo e puntare sul francese, pescato dal mercato a gennaio come jolly per circostanze simile a quelle di Juve-Pisa. Spalletti voleva un centravanti e non ha cambiato idea (attende il rientro di Vlahovic già a Udine), ma nel frattempo si è inventato Yildiz falso nove e per rompere il ghiaccio con il Pisa ha dovuto fare a meno di Iceman. David va a fasi alterne. Lavora molto per la squadra, ma non sempre basta: il Pisa nel primo tempo ha difeso bene, corpo a corpo, annullandolo nei pochi tentativi sotto porta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, David è sempre più un caso. Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti...

Tacchinardi senza peli sulla lingua sulla Juve: «Gioca sempre senza centravanti. Se questa è la squadra che deve arrivare quarta, non può arrivarci per questo motivo» Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.

Spalletti, lezione a Conte. David-Yildiz-Kostic: è show. La Juve travolge il NapoliUna lezione allo Stadium, uno show bianconero che fa sparire dal campo un Napoli troppo incerottato per essere vero.

STRIGLIATA CLAMOROSA DI LUCIANO SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA PER DAVID

Contenuti e approfondimenti su Juve David è sempre più un caso Se....

Temi più discussi: Juve, David è sempre più un caso. Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti...; Top e flop Roma-Juve: David, serata no. Conceicao show, Boga-Gatti decisivi. Wesley e Malen brillano; Spalletti ha bisogno di un po' di Juve in più e del ritorno di Vlahovic per andare in Champions; Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Pisilli ha cuore, Boga entra bene, bocciato ancora David.

Pagelle di Juventus-Pisa 4-0: esce David e i bianconeri dilagano. In gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e BogaSerie A, Juventus-Pisa 4-0 i top e flop del match: male David, fischiato dai suoi tifosi. Nel secondo tempo i bianconeri si svegliano e vanno a segno con Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. sport.virgilio.it

Juve, 4 gol: il regalo più bello per SpallettiUna ripresa giocata con un minimo di voglia è bastata alla Juventus per battere il Pisa 4-0 e tornare alla vittoria in campionato dopo quattro partite: Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga gli autori dei g ... ilgiornale.it

Il vero problema della Juventus smascherato in diretta da Luciano Spalletti - facebook.com facebook