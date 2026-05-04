Damiano David e Dove Cameron hanno trascorso alcuni giorni in Sicilia, dove hanno fatto le prove per la luna di miele. Successivamente sono stati visti insieme ai membri della band Maneskin al compleanno di Victoria De Angelis a Roma. La coppia non ha ancora annunciato la data del matrimonio, ma si sono già dedicati a momenti di relax e socialità. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai piani ufficiali per il grande giorno.

La data del matrimonio non è ancora stata fissata, ma Damiano David e Dove Cameron stanno già facendo le prove per la luna di miele trascorrendo qualche giorno in Sicilia. Dopo gite in barca, granite e cene con gli amici, la coppia ha anche approfittato dell’occasione per spostarsi a Roma e festeggiare il compleanno di Victoria De Angelis. Damiano David e Dove Cameron, vacanza in Sicilia. Damiano e Dove hanno scelto Taormina per il loro “spring break”, e i fan li hanno avvistati a spasso per il centro città, mano nella mano. Cameron ha poi condiviso su Instagram un carosello di foto che la ritrae in barca con il futuro marito: « Limoncello monello », ha scritto a corredo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Damiano David e Dove Cameron, prima una luna di miele anticipata in Sicilia e poi con i Maneskin al compleanno di Victoria De Angelis a Roma

Damiano David e Dove Cameron Un Matrimonio da Sogno in Sicilia

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