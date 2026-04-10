La leggenda dell' artista Vinicio Marchioni all’Università di Foggia
All’Università di Foggia si tiene una nuova tappa della rassegna 'La leggenda dell’artista', un progetto ideato dalla professoressa Floriana Conte e promosso dall’ateneo. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il CUTAM, il centro universitario dedicato alla diffusione di cultura e pratiche teatrali, artistiche e musicali. La rassegna prosegue con l’intervento di un noto artista, portando così avanti il suo programma di incontri e rappresentazioni.
Prosegue la rassegna 'La leggenda dell’artista, progetto ideato dalla prof.ssa Floriana Conte e promosso dall’Università di Foggia, in collaborazione con il CUTAM - Centro Universitario per la diffusione della cultura e della pratica teatrale, artistica e musicale. Dopo gli incontri con Sonia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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