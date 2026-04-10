La leggenda dell' artista Vinicio Marchioni all’Università di Foggia

All’Università di Foggia si tiene una nuova tappa della rassegna 'La leggenda dell’artista', un progetto ideato dalla professoressa Floriana Conte e promosso dall’ateneo. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il CUTAM, il centro universitario dedicato alla diffusione di cultura e pratiche teatrali, artistiche e musicali. La rassegna prosegue con l’intervento di un noto artista, portando così avanti il suo programma di incontri e rappresentazioni.