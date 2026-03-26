Dopo aver aperto l'edizione 2026 del Bari International Film & TV Festival, esce oggi al cinema in tutta Italia Il Dio dell'amore, la commedia corale di Francesco Lagi che esplora con leggerezza e disincanto le relazioni amorose contemporanee. Con un cast guidato da Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni e Isabella Ragonese, il film racconta una serie di storie che si intrecciano nella Roma di oggi, davanti agli occhi di Ovidio, il poeta dell’amore per eccellenza che riemerge dalla Roma imperiale per ammirare da vicino come sono cambiate le relazioni sentimentali nel 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Il Dio dell'amore, diretto da Francesco Lagi e in uscita nei cinema italiani, distribuito da Vision Distribution, da giovedì 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Dio dell'amore, al cinema la commedia romantica con Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni

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Contenuti e approfondimenti su Vanessa Scalera

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