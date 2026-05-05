David Donatello 2026 Marchioni | Situazione complessa boicottare non serve

Il direttore generale di un'organizzazione culturale ha commentato la questione riguardante il possibile boicottaggio dei David Donatello 2026, affermando che la situazione è complessa e che non intende esprimere un'opinione in merito. Ha inoltre sottolineato come il rischio di semplificare un problema così articolato sia elevato, e si è riservato di non prendere posizione pubblicamente sulla questione in questo momento.