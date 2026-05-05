David Donatello 2026 Marchioni | Situazione complessa boicottare non serve
Il direttore generale di un'organizzazione culturale ha commentato la questione riguardante il possibile boicottaggio dei David Donatello 2026, affermando che la situazione è complessa e che non intende esprimere un'opinione in merito. Ha inoltre sottolineato come il rischio di semplificare un problema così articolato sia elevato, e si è riservato di non prendere posizione pubblicamente sulla questione in questo momento.
“Il boicottaggio? Mi riservo il diritto di non avere un’opinione, nel senso che la situazione è molto complessa e si rischia di semplificare. Non sono mai stato uno che è stato da una parte oppure da un’altra, parlo della situazione del cinema naturalmente, la situazione è molto complessa, boicottare secondo me non avrebbe avuto nessun senso, perché questa è la nostra festa”. Lo ha dichiarato l’attore Vinicio Marchioni, a margine dell’incontro dei candidati al David di Donatello al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Se si deve boicottare qualcosa, non è questa l’occasione migliore. Le motivazioni sono sacrosante, ma non è questa l’occasione migliore per farlo”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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