Un messaggio circolato sui social invita gli attori a non partecipare ai David di Donatello 2026, affermando che il boicottaggio rappresenta l’unico modo per salvare il cinema. La dichiarazione, firmata dall’account “siamoaititolidicoda”, sostiene che l’assenza degli attori dall’evento non mira a colpire il premio, ma a evidenziare le criticità del settore. La proposta ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

“ Disertare i David di Donatello 2026 non è un gesto contro il cinema: è l’unico modo rimasto per salvarlo”. Lo afferma il movimento #siamoaititolidicoda a seguito della posizione assunta oggi dal coordinamento autori. “Quella che si è consumata oggi al Teatro Argentina di Roma non è stata la ‘grande assemblea unitaria”, ma la cronaca di un’ occasione mancata; anzi, scientemente sprecata, assenti moltissime associazioni, le lavoratrici e i lavoratori delle troupe e della post produzione. Lo affermiamo sulla base delle testimonianze dirette di chi era presente — autori, giornalisti, attori e membri del nostro movimento — che hanno visto una sala semivuota e un interesse svanito man mano che i lavori procedevano, con oltre un terzo della platea che ha abbandonato il teatro prima della fine.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David di Donatello 2026, ‘siamoaititolidicoda’ invita gli attori al boicottaggio: “Disertarli per salvare il cinema”

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