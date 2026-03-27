Fiorello punge la Rai | Hanno mandato la replica della replica della Pennicanza ho chiamato anche Mediaset

Fiorello e Biggio hanno pubblicato una diretta sui social per criticare la Rai, lamentando che hanno trasmesso la replica della replica di uno spettacolo. Fiorello ha dichiarato di aver contattato anche Mediaset, senza ottenere risposte. La discussione riguarda la programmazione di un episodio di uno show, che secondo i due artisti sarebbe stato riproposto più volte senza motivazioni chiare.

Fiorello e Biggio aprono una live sui social per protestare contro la Rai: hanno mandato in onda la replica della replica de La Pennicanza. "Ho chiamato anche Mediaset, magari risolvono loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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