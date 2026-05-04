Inail i dati di marzo 2026 tra infortuni e calo dei morti
Nel mese di marzo 2026, l'Inail ha pubblicato i dati relativi agli infortuni sul lavoro e ai decessi registrati. Durante questo periodo, si è registrata un aumento delle denunce di infortunio rispetto al mese precedente, mentre il numero di morti sul lavoro è diminuito rispetto agli stessi dati dell’anno passato. I numeri forniscono un quadro di come si sia evoluta la situazione in questa fase dell’anno.
Inail, i dati di marzo tra crescita delle denunce e calo dei casi mortali. La fotografia che emerge dal monitoraggio Inail del primo trimestre 2026 restituisce un quadro complesso, in cui l’aumento delle denunce di infortunio convive con una riduzione dei casi mortali e con una crescita significativa delle malattie professionali. Una dinamica che conferma quanto il tema della sicurezza sul lavoro resti centrale nel dibattito pubblico e nella programmazione istituzionale. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate entro marzo 2026 sono state 101.163, con un incremento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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Una raccolta di contenuti
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