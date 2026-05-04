Inail i dati di marzo 2026 tra infortuni e calo dei morti

Nel mese di marzo 2026, l'Inail ha pubblicato i dati relativi agli infortuni sul lavoro e ai decessi registrati. Durante questo periodo, si è registrata un aumento delle denunce di infortunio rispetto al mese precedente, mentre il numero di morti sul lavoro è diminuito rispetto agli stessi dati dell’anno passato. I numeri forniscono un quadro di come si sia evoluta la situazione in questa fase dell’anno.