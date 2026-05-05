Dati Inail Roberto Capobianco Conflavoro | Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo urge rafforzare prevenzione e sicurezza

I dati pubblicati dall’Inail mostrano che nel primo trimestre del 2026 le denunce di infortunio sul lavoro sono aumentate del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 101 casi. Nonostante l’incremento degli infortuni, si registra una diminuzione delle morti sul lavoro rispetto al 2025. Roberto Capobianco, rappresentante di Conflavoro, ha sottolineato la necessità di potenziare le misure di prevenzione e sicurezza negli ambienti lavorativi.

“I dati Inail relativi al primo trimestre 2026 evidenziano un aumento delle denunce di infortunio sul lavoro, pari a +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, con 101.163 casi contro i 96.944 dell’anno precedente. L’incremento riguarda sia la componente femminile (+5,7%) sia quella maschile (+3,7%), oltre ai lavoratori stranieri (+6,8%) e italiani (+3,6%). Parallelamente si registra una diminuzione dei decessi: le denunce di infortunio con esito mortale sono state 136, in calo rispetto alle 146 del primo trimestre 2025". "Un dato che segnala una riduzione, ma che resta comunque un campanello d’allarme, soprattutto considerando le dinamiche ancora variabili tra settori, territori e categorie di lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dati Inail, Roberto Capobianco, Conflavoro: “Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo, urge rafforzare prevenzione e sicurezza” Notizie correlate Leggi anche: Inail, i dati di marzo 2026 tra infortuni e calo dei morti Infortuni studenti: l’Inail registra oltre 27mila denunce nel primo trimestre con un aumento del 5,6% rispetto al 2025I nuovi dati forniti dall’Inail delineano un quadro aggiornato sulla sicurezza degli studenti italiani nei primi tre mesi dell’anno.