Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore a Locarno79

Il regista statunitense sarà premiato con il riconoscimento durante la prossima edizione del festival. Tra i suoi film più noti ci sono titoli usciti tra il 1998 e il 2008, tra cui un lungometraggio che ha vinto un premio importante. La cerimonia si svolgerà nel corso dell’evento, che vedrà la partecipazione di numerosi professionisti del settore. La sua carriera comprende opere che hanno avuto un forte impatto nel panorama cinematografico internazionale.

Grazie a titoli come ? (1998), Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008; vincitore del Leone d’Oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia), Black Swan (2010), Noah (2014) e The Whale (2022), che è valso a Brendan Fraser l’Oscar come miglior attore, Darren Aronofsky ha segnato un’epoca e si è ritagliato uno spazio unico nel cinema contemporaneo. Provocatori, spirituali e formalmente audaci, i suoi film hanno esplorato per oltre due decenni i confini estremi della fede, del desiderio e dell’ossessione. Per celebrare l’unicità della sua forza artistica, il Locarno Film Festival è onorato di assegnare il Pardo d’Onore a Darren Aronofsky.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore a Locarno79 Notizie correlate Locarno79 omaggia Darren Aronofsky: il regista riceverà il prestigioso Pardo d’OnoreIl premio alla carriera va al regista di Requiem for a Dream, Il cigno nero e Madre! che, la sera del 14 agosto, sarà protagonista della Piazza... Brendan Fraser: "Ecco il 'vero' motivo per cui Darren Aronofsky mi ha voluto in The Whale"Stasera in prima serata su Rai 3 torna il film di Darren Aronosfy che ha fruttato l'Oscar come miglior attore protagonista a Brendan Fraser, ecco... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio in colonna: al portale nord del San Gottardo segnalati 10 km di coda; L'ex capo dell'esercito Thomas Süssli nel CdA di Kaiser Partner Privatbank; Parmelin ribadisce: Stop all'invio di fatture mediche Crans-Montana; La BCE lascia i tassi fermi al 2%. Locarno79 celebra Darren Aronofsky con il Pardo d’Onore alla carrieraDarren Aronofsky riceve il Pardo d’Onore alla carriera a Locarno Il regista statunitense Darren Aronofsky, autore di film cult come Requiem for a Drea ... assodigitale.it Locarno79 omaggia Darren Aronofsky: il regista riceverà il prestigioso Pardo d’OnoreIl premio alla carriera va al regista di Requiem for a Dream, Il cigno nero e Madre! che, la sera del 14 agosto, sarà protagonista della Piazza Grande. movieplayer.it Locarno79 celebra Darren Aronofsky con il Pardo d’Onore - facebook.com facebook