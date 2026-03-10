WhatWeAre concorso di danza contemporanea a Udine

È stata aperta la call per il concorso di danza contemporanea WhatWeAre, organizzato dall’ADEB con il supporto del Comune di Udine, del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e di Danza&Danza. L’evento si rivolge a autori e interpreti provenienti dalla scena nazionale e internazionale e mira a selezionare proposte artistiche per la prossima edizione. La partecipazione è aperta a chi desidera presentare il proprio lavoro nel campo della danza contemporanea.

E’ online la open-call per WhatWeAre, concorso di danza contemporanea rivolto ad autori e interpreti della scena nazionale ed estera, organizzata dall’ADEB, Associazione Danza e Balletto con Comune di Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Danza&Danza. Giunta alla 11° edizione, la piattaforma – la cui fase live avrà luogo Sabato 2 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro S. Giorgio di Udine – mira a dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori anche emergenti, mettendo a disposizione incentivi e opportunità professionali di alto profilo oltre a spazi teatrali performativi. Alla presenza di esperti del settore, direttori e... 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - WhatWeAre, concorso di danza contemporanea a Udine Articoli correlati "Superstella", la danza contemporanea di Vittorio Pagani all'Hangar TeatriIn scena Vittorio Pagani si domanda come nascono al giorno d’oggi e come si diffondono le opere di danza. All'auditorium di Rivignano danza contemporanea con musica dal vivoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump “Il mio posto nel mondo” è una performance di danza contemporanea con... Aggiornamenti e notizie su WhatWeAre concorso di danza... Temi più discussi: Aperta la call per WhatWeAre: piattaforma per autori di oggi; Intersezioni & Next Generation; Milano Dancing City 2026; WhatWeAre 2026 lancia bando internazionale: opportunità per coreografi di danza contemporanea. Truffa WhatsApp del concorso di danza: come funziona e come difendersiUn messaggio WhatsApp apparentemente innocuo, inviato da un contatto conosciuto, può nascondere una trappola molto pericolosa. Il testo invita a votare una bambina in un concorso di danza tramite un l ... chiccheinformatiche.com Danza, fino al 4 aprile è online la open call WhatWeAre per autori e interpreti internazionaliÈ online, fino al 4 aprile, la open-call per WhatWeAre (fase del Festival Sconfinamenti), piattaforma di danza contemporanea rivolta ad autori e interpreti della scena nazionale ed estera, ... ilgazzettino.it WhatWeAre 2026 invita i coreografi di danza contemporanea a partecipare al suo nuovo bando internazionale! Scopri di più sulla grande opportunità offerta per dare luce alle tue creazioni coreografiche. #danza #coreografia #internazionale x.com Vuoi metterti alla prova con la coreografia occasione la call di WhatWeAre. Leggi qui: - facebook.com facebook