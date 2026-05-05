D' Annuntiis sull' aeroporto d' Abruzzo | Investimenti importanti per una crescita record

L'assessore regionale ha commentato i dati sull'aumento dei passeggeri all'aeroporto d'Abruzzo negli ultimi mesi, evidenziando investimenti significativi da parte della Saga e della Regione Abruzzo. Secondo le statistiche, nel periodo dal 2019 a oggi, si registra una crescita costante del traffico aereo, con un incremento notevole dei transiti durante l'ultimo trimestre. L'assessore ha sottolineato che questi investimenti hanno contribuito alla crescita record dei passeggeri.

L'assessore regionale Umberto D'Annuntiis commenta i dati relativi all'andamento dei passeggeri in transito nell'aeroporto d'Abruzzo, che mostrano un incremento importante negli ultimi mesi soffermandosi sulla questione degli investimenti da parte della Saga e della aRegione Abruzzo:"Dal 2019 al.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate "Investimenti strategici e crescita record, l'aeroporto d'Abruzzo è leva di sviluppo"“Parlare dell’aeroporto d’Abruzzo significa parlare di un lavoro importante che la giunta regionale dell’Abruzzo ha portato avanti in questi anni con... L'assessore D'Amario sull'aeroporto d'Abruzzo: "Crescita straordinaria"“L’aeroporto d’Abruzzo continua a registrare numeri straordinari, confermandosi una infrastruttura strategica fondamentale per la crescita turistica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aeroporto d’Abruzzo: D’Annuntiis, ancora un utile di esercizio per la SAGA; Aeroporto d'Abruzzo, D'Annuntiis, ancora un utile di esercizio per Saga; Arriva il decreto ministeriale per i voli dall'aeroporto d'Abruzzo a Milano Linate e Torino; Aeroporto d’Abruzzo: bilancio 2025 in attivo e crescita record nei primi mesi del 2026. Aeroporto d'Abruzzo, l'operazione verità di D'AlfonsoPESCARA - Impegno apprezzabile quello dell’assessore D’Annuntiis, immerso nella difesa sfegatata dell’operato del Presidente marsiliese sull’Aeroporto di Pescara, ma non strappa la sufficienza: le inf ... ekuonews.it Aeroporto d'Abruzzo, D'Annuntiis 'investimenti strategici e crescita record'Parlare dell'Aeroporto d'Abruzzo significa parlare di un lavoro importante che la Giunta regionale ha portato avanti con una visione industriale e di sviluppo caratterizzata da determinazione e conti ... ansa.it Scopino replica a D'Annuntiis e a Prospero sulla SP184 Fondo Valle Treste Stupisce la nota a firma dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis in merito alla SP 184 Fondo Valle Treste. Nel comunicato emanato ieri da questo ente viene esplicitamente lod - facebook.com facebook