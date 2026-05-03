L' assessore D' Amario sull' aeroporto d' Abruzzo | Crescita straordinaria

L’assessore ha annunciato che l’aeroporto d’Abruzzo continua a registrare numeri importanti, rafforzando il ruolo di infrastruttura chiave per il settore turistico ed economico della regione. I dati recenti mostrano un aumento costante nel traffico passeggeri e nei voli operati, confermando l’importanza dell’aeroporto per lo sviluppo locale. La crescita viene definita “straordinaria” dall’amministrazione, che punta a ulteriori investimenti e miglioramenti nelle strutture.

“L’aeroporto d’Abruzzo continua a registrare numeri straordinari, confermandosi una infrastruttura strategica fondamentale per la crescita turistica ed economica della nostra regione. I dati diffusi in queste ore, con un incremento del 65,8% dei passeggeri nei primi quattro mesi del 2026 rispetto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Turismo in Abruzzo, D’Amario: “Crescita a doppia cifra anche senza le locazioni” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Auf Vasto, ecco il Cammino della Costa dei Trabocchi fra i progetti dell’area urbana funzionale; Presentato l'Abruzzo Open 2026: il grande tennis internazionale torna a Francavilla al Mare; CNU 2026, attesi 3mila studenti-atleti. Presentato il kit ufficiale, Decathlon sarà sponsor tecnico ufficiale; Fiera dell’Agricoltura di Lanciano: Marsilio inaugura la 64ª edizione. L'assessore D'Amario sull'aeroporto d'Abruzzo: Crescita straordinariaL’aeroporto d’Abruzzo continua a registrare numeri straordinari, confermandosi una infrastruttura strategica fondamentale per la crescita turistica ed economica della nostra regione. I dati diffusi i ... ilpescara.it Il Sottosegretario alla Giunta regionale Daniele D’Amario dovrebbe ricordare che le istituzioni si rispettano e che il confronto pubblico richiede serietà, equilibrio e senso del ruolo. Utilizzare i social per attaccare un Sindaco che svolge il proprio dovere non facebook