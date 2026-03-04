Acerra, sono stati sequestrati immobili, conti correnti e due elicotteri per un valore superiore a 204 milioni di euro ai fratelli Pellini, imprenditori locali. L’operazione riguarda Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, coinvolti in un procedimento legale di vasta portata. La confisca è stata eseguita dalle autorità competenti e riguarda beni di diversa natura appartenenti alla famiglia.

Maxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, su decreto emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione. La misura riguarda un vasto patrimonio riconducibile ai tre fratelli, attivi nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali, ed è l’ultimo sviluppo di un lungo iter giudiziario avviato diversi anni fa. L’inchiesta nasce nel 2017, quando il patrimonio dei Pellini venne sottoposto a sequestro di prevenzione dopo la condanna definitiva per disastro doloso continuato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteri

Terra dei fuochi, confisca da 200 milioni per l?impero dei fratelli Pellini. Il tribunale: «Sono pericolosi»Vengono ribaditi due concetti: la perdurante pericolosità degli indagati e la sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo rispetto ai redditi...

