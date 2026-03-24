Frana a Montespertoli chiesti fondi al Ministero per un intervento da oltre 10 milioni di euro

La storia della frana di via San Ripoli entra in una nuova fase. Nella seduta del 19 marzo 2026, la Giunta Comunale guidata dal sindaco Alessio Mugnaini ha approvato l'aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per gli interventi di consolidamento del versante e della scarpata sottostante via di San Ripoli – La Fornace, con l'obiettivo di richiedere finanziamenti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Mase" e al Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare. Si tratta di un passaggio decisivo nel percorso che il Comune di Montespertoli porta avanti da anni sul dissesto più complesso e più urgente dell'intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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