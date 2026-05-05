Danneggia la sbarra parcheggio e poi mente alla polizia locale | Era già così
Un uomo ha danneggiato la sbarra del parcheggio del cimitero di Saliceto e successivamente ha mentito alla polizia locale, affermando che la situazione fosse già così. Tuttavia, durante le verifiche, sono stati trovati alcuni pezzi del veicolo che hanno smentito la sua versione. La polizia ha quindi raccolto elementi che confermano il suo coinvolgimento nell’incidente.
Danneggia la sbarra del parcheggio del cimitero di Saliceto e poi mente alla polizia locale ma lo incastrano alcuni pezzi del veicolo. È accaduto nelle settimane scorse. Dopo il sopralluogo della polizia locale, l'uomo dopo qualche ora si è presentato spontaneamente negli uffici del comando di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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