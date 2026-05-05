Danneggia la sbarra parcheggio e poi mente alla polizia locale | Era già così

Un uomo ha danneggiato la sbarra del parcheggio del cimitero di Saliceto e successivamente ha mentito alla polizia locale, affermando che la situazione fosse già così. Tuttavia, durante le verifiche, sono stati trovati alcuni pezzi del veicolo che hanno smentito la sua versione. La polizia ha quindi raccolto elementi che confermano il suo coinvolgimento nell’incidente.