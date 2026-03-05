In giro in auto ma non ha la patente Danneggia pali e un muro multato dalla polizia locale

Un uomo è stato multato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso a guidare una Fiat Punto senza aver mai conseguito la patente. Durante un controllo, ha causato danni a pali e a un muro nel centro del paese. La vettura è stata sottoposta a sequestro e l'uomo è stato sanzionato per la violazione delle norme sul veicolo.

Un giovane a bordo di una Fiat Punto è rimasto coinvolto in un incidente in una strada a Veglie e si è allontanato. Subito rintracciato si è scoperto che non aveva mai conseguito il documento di guida. Dovrà risarcire i danni e il veicolo “fermato” per tre mesi VEGLIE – Era in giro per il paese a bordo di una Fiat Punto, pur non avendo mai conseguito la patente di guida. In più è riuscito, in un sol colpo, ad abbattere un palo della segnaletica stradale e a centrare il muro perimetrale di un’abitazione lasciando sul posto gli evidenti segni dei danneggiamenti. Dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì, il conducente, un giovane del posto, si è allontanato dal luogo del sinistro, senza fornire le proprie generalità ai presenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto. Leggi anche: Ubriaco faceva esplodere petardi in piazza Saffi: beccato dalla Polizia locale e multato