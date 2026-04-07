Contromano e con il cellulare alla guida viene fermato dalla polizia locale poi tenta la fuga

Un automobilista è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava contromano e utilizzava il cellulare. Dopo essere stato fermato, ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Per la prima volta sul territorio di Pontedera è stato applicato il nuovo articolo 192, comma 7-bis del Codice della Strada, che prevede il reato di fuga quando si mette in pericolo l’incolumità altrui.

L'uomo è stato bloccato poco dopo. Nel tentativo di fuggire ha effettuato manovre pericolose rischiando di investire un agente L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 27 marzo in largo Pier Paolo Pasolini. Durante un controllo stradale una pattuglia della polizia locale dell’Unione Valdera ha intimato l’alt a un’auto che procedeva in senso vietato. Il conducente, inoltre, era stato notato mentre utilizzava il telefono cellulare alla guida. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo è improvvisamente risalito a bordo della sua Opel Mokka ed è fuggito. Durante la manovra di allontanamento ha effettuato un’inversione pericolosa, perdendo il controllo del veicolo e sterzando verso uno degli agenti, che è stato costretto a indietreggiare per evitare di essere investito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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"Siete contromano": coppia aggredita in strada dopo il rimprovero ift.tt/vZWxGrB x.com

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