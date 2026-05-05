Daniela Kammerer uccisa in strada a 19 anni in Tirolo 21 anni dopo il dna su una sigaretta incastra l'amico

In Tirolo, una giovane donna è stata uccisa in strada a 19 anni. A distanza di 21 anni, le analisi del DNA su una sigaretta hanno collegato l'omicidio a un ex compagno di studi della vittima, ora 42enne. Le nuove indagini forensi hanno portato all'incriminazione dell'uomo, riaprendo un caso irrisolto nel tempo.