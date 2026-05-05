Daniela Kammerer uccisa in strada a 19 anni in Tirolo 21 anni dopo il dna su una sigaretta incastra l'amico
In Tirolo, una giovane donna è stata uccisa in strada a 19 anni. A distanza di 21 anni, le analisi del DNA su una sigaretta hanno collegato l'omicidio a un ex compagno di studi della vittima, ora 42enne. Le nuove indagini forensi hanno portato all'incriminazione dell'uomo, riaprendo un caso irrisolto nel tempo.
Nuovi indagini forensi su uno dei Cold Case irrisolti in Austria hanno portato all'incriminazione di un 42enne ex compagno di studi della vittima. Una svolta clamorosa e particolarmente rilevante perché l'indagato era già stato accusato dell'omicidio e arrestato alla fine del dicembre 2013 prima di essere scarcerato per insufficienza di prove.🔗 Leggi su Fanpage.it
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