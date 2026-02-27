Neonata uccisa e abbandonata in strada dopo 33 anni il Dna incastra la madre | Non smetteva di piangere

Nel 1993, una neonata fu trovata morta e abbandonata in un sacco della spazzatura a Long Island. Dopo oltre trent'anni, un test del DNA ha portato all'identificazione della madre, che in passato aveva avuto un legame con il caso. La donna, che all'epoca aveva circa 20 anni, aveva riferito di aver pianto molto e di non aver cercato aiuto.

La neonata venne rinvenuta nel settembre del 1993 in strada all'interno di un sacco della spazzatura a Long Island ma la madre non venne identificata. Grazie al Dna, dopo 33 anni, si è risaliti alla donna ora 55enne che ha ammesso: "Piangeva e le ho messo della carta in bocca".